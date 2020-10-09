Соблюдение санитарных норм проверили в 500 магазинах Подмосковья за 3 дня

«Мы активизировали мониторинги, только за 3 дня сразу в нескольких городских округах, в том числе Коломенском, Одинцовском, Домодедово проверено порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах. С руководителями предприятий были проведены дополнительные разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил торговли и санитарных норм», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Министр отметил, что ситуация в объектах торговли в целом положительная. У всех продавцов есть маски, перчатки, установлены санитайзеры, нанесена разметка.

В ряде объектов были выявлены нарушения — отсутствовали информационные стенды, покупатели не соблюдали масочный режим или социальную дистанцию, журналы термометрии не велись должным образом.

В итоге рейдов 42 магазина не прошли проверку, в их отношении будут приняты административные меры. Материалы по ним готовятся для передачи в суд. Еще 15 торговым объектам вынесли предостережения, было проведено 56 разъяснительных бесед.

Ранее депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков проверил, как соблюдают меры безопасности в Сергиевом Посаде.