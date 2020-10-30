Соблюдение санитарных норм на тренировочном катке проверили в Электростали

В Электростали проверили соблюдение санитарных мер на спортивных объектах. Так, например, тренировочный каток имени Анатолия Ионова каждый день принимает у себя хоккеистов и фигуристов. Измерение температуры, дезинфекция рук и чек-листы уже стали обязательными.

Даже раздевалки бесконтактно обрабатывают бактерицидными лампами. Об этом рассказал заместитель главы администрации округа Александр Хомутов.

Согласно действующим стандартам, которые утвердили в Минспорте и Роспотребнадзоре, мы воочию убедились, как они действуют на катке имени Ионова Александр Хомутов.

Во время визита на тренировочный каток Александр Хомутов встретился с родителями подопечных спортивной школы. Они спросили, где можно будет ждать детей во время занятий, пока есть ограничения из-за коронавируса.

Руководство спортивного комплекса пытается найти решение проблемы. Родителям предложат альтернативу — освободить комнату, в которой хранят инвентарь, и обустроить места для ожидания. Это подчеркнул директор учреждения «Мир спорта Электросталь» Павел Захаров.

В принципе, решение проблемы возможно. Мы его сейчас просто додумываем — максимально быстро отреагируем Павел Захаров.

В Электростали более 20 спортивных объектов. Соблюдение мер безопасности в них проверяют ежедневно. От четкого контроля зависит тренировочный процесс будущих чемпионов.