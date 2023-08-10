Подмосковье 10 августа 2023, 17:30 Соблюдение правил добычи полезных ископаемых проверят в Подмосковье Фото rastfokus.ru

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Мероприятия по выявлению незаконный добычи ископаемых в лесах стартовало в Подмосковье. Они продлятся с 10 августа по 8 сентября.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в ходе патрулирования будут выявлять и пресекать незаконную добычу ископаемых на землях лесного фонда.

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«Патрулирование направлено на усиление мер по выявлению и пресечению незаконной добычи ископаемых на лесных участках земель лесного фонда Подмосковья, соблюдению требований законодательства на лесных участках, переданных в аренду для выполнения работ по разработке полезных ископаемых», — сказал он.

Для этой работы организовали 19 мобильных групп. Проводить патрулирование будут вместе с государственными лесными инспекторами, сотрудниками МВД, представителями органов местного самоуправления, общественниками и казачьими обществами. Около месяца они будут проверять места, где производится добычи ископаемых и участки, где ранее выявляли подобные нарушения. При обнаружении противоправных действий, о них уведомят правоохранительные органы, а нарушителей накажут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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