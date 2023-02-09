Подмосковье 09 февраля 2023, 09:08 Соблюдение правил безопасности в зонах энергообъектов проверили в Солнечногорске

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Энергетики Солнечногорского округа проверили соблюдение правил безопасности в охранных зонах энергообъектов. В результате выявили несколько нарушителей, чьи объекты были незаконно построены прямо под линией электропередач.

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Солнечногорские энергетики в ходе проверки выявили несогласованную стройку, которая ведется здесь уже не первый месяц. Теперь владельцев здания найдут и передадут им предписание о необходимости сноса объекта. Если договориться по-хорошему не удастся, нарушителей будут ждать судебные тяжбы.

Аналогичная ситуация и на Пятницком шоссе возле деревни Жилино. Проверяющие обнаружили магазин под линией электропередач два года назад, с тех пор им выдают предписания, однако ничего не меняется.

«Энергетики ведут большую профилактическую работу для бесперебойной работы электросетевого комплекса с целью качественного и надежного электроснабжения потребителей, так как несанкционированная хозяйственная деятельность в охранных зонах линий электропередач является не только причиной технологических нарушений, но и влечет серьезную угрозу жизни и здоровью людей», — рассказал заместитель главного инженера ПАО «Россети Московский регион» — Северные электрические сети Владимир Макурин.

Такие рейды по проверке использования охранных зон энергообъектов проводят в Подмосковье регулярно. Обрыв провода линии электропередач может не только оставить без тепла и света несколько тысяч человек, но и стать причиной смерти людей, оказавшихся поблизости. Однако собственники незаконных объектов пренебрегают безопасностью. Так, в Солнечногорске за год в среднем выявляют порядка 10 незаконных строений вблизи линии электропередач.

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