Соблюдение ПДД водителями скутеров проверили в Подмосковье

С приходом тепла у сотрудников Госавтоинспекции традиционно прибавилось работы. В первые летние месяцы аварий становится больше. В полицейских сводках — ДТП с участием мотоциклов, скутеров, мопедов. Инспекторы провели рейд по Подмосковью с целью выявить нарушителей и предупредить несчастные случаи.

Рейд стартовал в деревне Мокрое Можайского городского округа. Первым пойманным нарушителем стал 16-летний Иван. Молодой человек ехал по делам без прав и телефона для связи. Обеспокоенная мать прибыла на место — ее помогли найти родственники. Штраф за подобные нарушения может перевалить за 40 тысяч рублей.

В рабочем поселке Уваровка на глаза инспекторов попался мопед — девушку везли на занятия в Дом культуры. Без шлемов, защитной экипировки и водительских прав. Мама девочки знала, что поездка небезопасна, но все равно разрешила ехать — ребенок мог опоздать на репетицию.

После разговора с сотрудниками Госавтоинспекции каждый нарушитель сознается в содеянном. Признаются: законы лучше соблюдать, а нарушителей наказывать. Только так удастся избежать печальных последствий.