Соблюдение мер безопасности при эксплуатации газового оборудования проверили в Серпухове и Одинцове

Специалисты Госжилинспекции Московской области проверили безопасность эксплуатации внутриквартирного газового оборудования в Одинцовском округе и Серпухове. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила положительную тенденцию — все чаще удается избежать крайних мер в виде приостановки подачи газа, поскольку жители региона все более ответственно относятся к таким проверкам и обеспечивают доступ сотрудников специализированных организаций.

В ГЖИ сообщили, что в селе Юдино Одинцовского округа не пришлось отключать 8 квартир в домах 79А, 79Б и 79В по Верхней улице. Ранее собственники не пускали к себе специалистов по два и более раз, однако разъяснительная работа принесла свои плоды и жители предоставили доступ во все жилые помещения.

Иначе прошла проверка в Серпухове — жилищные инспекторы, представители местной администрации и обслуживающей организации не смогли попасть в большинство квартир в домах 1 и 3 в Мотозаводском переулке, хотя жители были заранее уведомлены о мероприятии. Здесь пришлось приостановить подачу голубого топлива до проведения техобслуживания.

«Даже один житель, воспрепятствовавший доступу газовых служб в квартиру, угрожает жизни и здоровью всех своих соседей по многоквартирному дому. В этой ситуации отключение от газа не является чрезмерной санкцией. Как показывает практика, это помогает добиться соблюдения всех требований законодательства. Напомню, что по всем вопросам, касающимся эксплуатации ВКГО, можно обратиться в свою управляющую орагнизацию», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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