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    15 июня 2021, 16:52

    Соблюдение масочного режима проверили в магазинах Красногорска

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин, Госадмтехнадзор и министр сельского хозяйства Сергей Воскресенский проверили масочный режим в торговых точках Красногорска. С 13 июня такой контроль усилили по всему региону.

    Соблюдение масочного режима проверили в магазинах Красногорска | Изображение 1

    Власти Подмосковья ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Постановление об этом подписал глава региона Андрей Воробьев.

    Следить за соблюдением правил будут в магазинах, аптеках, больницах, в такси и другом транспорте, на предприятиях, в местах общего пользования многоквартирных домов.

    Постановление властей охватывает период с 13 по 20 июня. Нарушителей режима могут привлечь к административной ответственности.

    Предусмотренные штрафы:

    • для граждан — от тысячи до 30 тысяч рублей;

    • для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей;

    • для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей;

    • для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

    А в некоторых случаях деятельность организации может быть приостановлена.