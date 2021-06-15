Соблюдение масочного режима проверили в магазинах Красногорска

Зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин, Госадмтехнадзор и министр сельского хозяйства Сергей Воскресенский проверили масочный режим в торговых точках Красногорска. С 13 июня такой контроль усилили по всему региону.

Власти Подмосковья ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Постановление об этом подписал глава региона Андрей Воробьев.

Следить за соблюдением правил будут в магазинах, аптеках, больницах, в такси и другом транспорте, на предприятиях, в местах общего пользования многоквартирных домов.

Постановление властей охватывает период с 13 по 20 июня. Нарушителей режима могут привлечь к административной ответственности.

Предусмотренные штрафы:

• для граждан — от тысячи до 30 тысяч рублей;

• для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей;

• для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей;

• для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

А в некоторых случаях деятельность организации может быть приостановлена.