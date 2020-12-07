07 декабря 2020, 17:39
Соблюдение масочного режима таксистами проверили в Раменском
Для жителей Подмосковья ношение защитных масок в общественных местах стало обязательным еще с весны. На фоне пандемии это один из важных шагов в борьбе с распространением коронавируса. Надевать средства защиты необходимо и водителям такси. Корреспондент «360» проверил, как они соблюдают масочный режим в Раменском.
Там, как и в остальных округах Подмосковья, сотрудники ДПС проверяют наличие масок у таксистов. Они обязаны надевать их, если в салоне есть пассажир. Об этом рассказал заведующий территориальным отделом №4 управления УРАТК областного Минтранса Алексей Приоров.
При общении с инспекторами, сотрудниками и при нахождении пассажира в салоне водители в обязательном порядке должны надевать маску
Алексей Приоров.
Штраф за отсутствие средства защиты пять тысяч рублей. Но надевать маски обязаны и пассажиры.
Немало нарушителей в Раменском находили весной и летом. За месяц фиксировали до 50 случаев. Однако теперь эта цифра вдвое меньше — около 20. Все подробности смотрите в репортаже «360».