Соблюдение масочного режима таксистами проверили в Раменском

Там, как и в остальных округах Подмосковья, сотрудники ДПС проверяют наличие масок у таксистов. Они обязаны надевать их, если в салоне есть пассажир. Об этом рассказал заведующий территориальным отделом №4 управления УРАТК областного Минтранса Алексей Приоров.

При общении с инспекторами, сотрудниками и при нахождении пассажира в салоне водители в обязательном порядке должны надевать маску Алексей Приоров.

Штраф за отсутствие средства защиты пять тысяч рублей. Но надевать маски обязаны и пассажиры.

Немало нарушителей в Раменском находили весной и летом. За месяц фиксировали до 50 случаев. Однако теперь эта цифра вдвое меньше — около 20. Все подробности смотрите в репортаже «360».