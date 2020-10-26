Соблюдение масочного режима проверили в транспорте Одинцова

Проверки соблюдения масочного режима проходят в Подмосковье регулярно. Очередной рейд провели в Одинцове. В рамках проверки волонтеры раздавали маски всем желающим.

Добровольцы раздают средства индивидуальной защиты на МЦД, в электричках и на остановках общественного транспорта. Волонтеры отметили, что сейчас масочный режим жители региона стали соблюдать лучше.

Пассажиров без масок в транспорте практически не осталось. Но все равно находятся люди, которые отказываются надевать средство индивидуальной защиты.

«Есть такая категория, которая категорически отказывается надевать маски, они даже не берут их. Таких людей процентов пять от общего числа пассажиров», — рассказал Денис Доронин, заместитель начальника управления транспортом администрации Одинцовского округа.

Он добавил, что за сутки получается проверить 4,5 тысячи человек, и из них обнаруживают порядка 400 нарушений.