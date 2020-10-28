Соблюдение масочного режима проверили в транспорте Балашихи

В Балашихе проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Рейды регулярно проводит администрация муниципалитета вместе с административно-пассажирской инспекцией региона.

Проверять масочный режим начали с остановки МФЦ. Проверяющие заходили в автобусы и маршрутки и оценивали, насколько соблюдается масочный режим.

«С сегодняшнего числа в России усилен масочный режим, проверяем его соблюдение в автобусах Балашихи. Нарушители чаще всего встречаются в возрасте от 18 до 35 лет. Но большая часть граждан относится к мерам сознательно», — отметил главный эксперт управления транспорта, дорог и связей администрации городского округа Балашиха Станислав Каримов.

В ходе рейда проверили около 30 транспортных средств, следующих по шести маршрутам: 338,193,4к, 22к, 6к, 7к.

Пассажиров просили надеть маски, если человек отказывался это сделать, ему выписывали штраф.

С 28 октября Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим для граждан на всей территории России. Носить медицинские защитные маски обязательно в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах, в местах массового скопления людей. Штраф за несоблюдение масочного режима в общественном месте в Московской области составляет пять тысяч рублей.

С начала введения обязательного масочного режима пассажиры автобусов Мострансавто купили свыше 52 тысяч масок у водителей. Об этом РИАМО рассказало со ссылкой на пресс-службу компании.