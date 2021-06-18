Соблюдение масочного режима проверили в общественном транспорте Воскресенска

В Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима. В Воскресенске проверили наличие масок у пассажиров общественного транспорта.

Жительница Воскресенска Татьяна с маской не расстается. Носит в магазине, на улице и в общественном транспорте. Пенсионерка отметила, что болеть совсем не хочется.

«Там же скопление людей все-таки, я считаю, что нужно раз такая ситуация сложилась», — пояснила Татьяна, жительница Воскресенска.

Инспекторы следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте стали строже. Проверки проходят почти каждый день. Власти Подмосковья ввели обязательный масочный режим. Действовать он будет до 15 июля. А если кто-то забыл средство индивидуальной защиты, то маску можно совершенно бесплатно взять у водителя. Кстати, у шофера появилась и еще одна обязанность — регулярная дезинфекция салона.

«Обработка поручней идет после каждого рейса. После часов пик идет более углубленная, то есть сидения протираются, поручни опять же, стекла, где пассажиры касаются», — уточнил Игорь Квартальнов, старший инспектор отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Воскресенска.

За нарушение грозит штраф. Сумма не маленькая — пять тысяч рублей. Впрочем, пока инспекторы не штрафуют, а напоминают пассажирам о новых правилах.