Соблюдение масочного режима проверили в общественном транспорте Мытищ

В Подмосковье проходят рейды по соблюдению масочного режима. В Мытищах на исполнение предписания проверили общественный транспорт.

Последнее время многие расслабились и перестали носить маски. Из-за этого и из-за медленных темпов вакцинации многократно увеличилось число заболевших ковидом. Поэтому власти ужесточили коронавирусные ограничения. В регионе стали тщательнее следить за соблюдением масочного режима.

«Требование инспектора по наличию маски является обязательным. Поэтому человек, выявленный без маски, подлежит административной ответственности. Штраф за данное нарушение составляет пять тысяч рублей», — напомнил Олег Филимонов, заместитель начальника первого муниципального управления административной инспекции.

Получить такое взыскание могут только упрямые жители. Ведь сначала пассажирам предлагают надеть маску, а если ее нет, то купить. На многих маршрутах маски есть даже у водителей.

Детям до семи лет маски носить необязательно. А вот подросткам надо, но штрафовать их за отсутствие СИЗа нельзя, потому что им нет 18 лет.

Большинство людей с пониманием относятся к ужесточению правил. На инспекторов реагируют адекватно и выполняют их требования.

«Не такое большое количество людей без масок. В большинстве случаев, масочки надеваются. Штрафуем мы не сразу. Сначала просим надеть маску, потом предлагаем купить, и только после того, как пассажир отказывается, привлекаем к ответственности», — пояснила Светлана Майорова, старший инспектор.

За день, например, инспекторы не выписали ни одного штрафа. А за прошедшие сутки, на пять тысяч рублей в Мытищах разорили двух пассажиров.

Рейды проходят на всем общественном транспорте Подмосковья, в том числе и в пригородных электричках. Проверки продолжатся в ближайшие дни.