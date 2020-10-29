Соблюдение масочного режима проверили в магазинах и салонах красоты Рошаля
Сетевой магазин на улице Химиков в Рошале к инспекции подготовился основательно: на входе, как и полагается, расположился набор средств индивидуальной защиты для посетителей: маски, перчатки. По всему магазину нарисована разметка, напоминающая о необходимости соблюдения социальной дистанции. Дефицита дезинфицирующих средств нет. Флаконы с раствором стоят на каждой кассе и столах для покупателей.
К кассирам у комиссии тоже вопросов не возникло. Все работают в полном обмундировании, анализ на COVID-19 сдают раз в месяц. Впрочем, к новым правилам безопасности в магазине относятся более чем серьезно. К примеру, по всему торговому залу развешены бактерицидные лампы. В течение дня они обеззараживают воздух. Благодаря этому не распространяется инфекция.
«По мониторингу торговой точки могу сказать, что руководством организовано соблюдение режима, то есть осуществляется контроль соблюдения масочного режима покупателями, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты — это маски и перчатки, имеются антисептики», — подытожил проверку Эдуард Ершов, начальник отдела экономики и цен администрации городского округа Рошаль.
К масочному режиму, проверкам привыкли и салоны красоты. Клиенты приходят строго по записи. У каждого измеряется температура. Сотрудники тоже находятся под пристальным наблюдением. Результаты утреннего фильтра заносятся в журнал здоровья. В еще одной тетради — график уборки помещения. Дезинфекция проводится каждые два часа.
Клиенты к строгим правилам относятся с пониманием. Татьяна Якушина не понаслышке знает, что такое коронавирусная инфекция. Сама недавно ею переболела. Теперь всех призывает носить маски.
«Я сама недавно переболела, очень тяжело это было, поэтому я поверила уже действительно, что нужно соблюдать», — сказала Татьяна Якушина, клиентка салона красоты.
Такого же мнения — необходимо соблюдать меры безопасности — придерживаются и покупатели магазинов. В ходе рейдов ни одного нарушителя выявлено не было.