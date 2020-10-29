Соблюдение масочного режима проверили в магазинах и салонах красоты Рошаля

Специальная комиссия проверила магазины и салоны красоты в Рошале. Строгие правила безопасности сегодня необходимо соблюдать, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Как обстоят с этим дела в городском округе?

Источник фото: телеканал «360»

Сетевой магазин на улице Химиков в Рошале к инспекции подготовился основательно: на входе, как и полагается, расположился набор средств индивидуальной защиты для посетителей: маски, перчатки. По всему магазину нарисована разметка, напоминающая о необходимости соблюдения социальной дистанции. Дефицита дезинфицирующих средств нет. Флаконы с раствором стоят на каждой кассе и столах для покупателей.

К кассирам у комиссии тоже вопросов не возникло. Все работают в полном обмундировании, анализ на COVID-19 сдают раз в месяц. Впрочем, к новым правилам безопасности в магазине относятся более чем серьезно. К примеру, по всему торговому залу развешены бактерицидные лампы. В течение дня они обеззараживают воздух. Благодаря этому не распространяется инфекция.

Источник фото: телеканал «360»

«По мониторингу торговой точки могу сказать, что руководством организовано соблюдение режима, то есть осуществляется контроль соблюдения масочного режима покупателями, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты — это маски и перчатки, имеются антисептики», — подытожил проверку Эдуард Ершов, начальник отдела экономики и цен администрации городского округа Рошаль.

К масочному режиму, проверкам привыкли и салоны красоты. Клиенты приходят строго по записи. У каждого измеряется температура. Сотрудники тоже находятся под пристальным наблюдением. Результаты утреннего фильтра заносятся в журнал здоровья. В еще одной тетради — график уборки помещения. Дезинфекция проводится каждые два часа.

Источник фото: телеканал «360»

Клиенты к строгим правилам относятся с пониманием. Татьяна Якушина не понаслышке знает, что такое коронавирусная инфекция. Сама недавно ею переболела. Теперь всех призывает носить маски.

«Я сама недавно переболела, очень тяжело это было, поэтому я поверила уже действительно, что нужно соблюдать», — сказала Татьяна Якушина, клиентка салона красоты.

Такого же мнения — необходимо соблюдать меры безопасности — придерживаются и покупатели магазинов. В ходе рейдов ни одного нарушителя выявлено не было.