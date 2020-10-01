Соблюдение масочного режима проверили в магазинах и кафе Электростали

В Электростали регулярно проверяют соблюдение масочного режима в общественных местах: в кафе, закусочных и магазинах.

В магазинах комиссия проверяет не только наличие масок, перчаток и санитайзеров. Важно постоянно обрабатывать ленту для товаров, вести санитарные журналы. Предупреждающие плакаты и аудиоролики должны быть в каждом магазине. В основном покупатели и персонал стараются соблюдать все требования.

«Я, например, положительно ко всему этому отношусь. Вопрос серьезный, и поэтому подход всех органов, служб, Роспотребнадзора должен быть серьезен к этому, потому что есть организации, которые халатно к этому относятся, а в таком вопросе очень серьезный и строгий подход должен быть», — отметила Санияд Адиева, управляющая магазином.

Но не все понимают, что без средств индивидуальной защиты в магазин нельзя. Некоторые покупатели ведут себя агрессивно, когда продавцы просят надеть маску.

«По-разному, женщины более спокойны, чем мужчины. Они начинают конфликтовать, спорить. Есть маски в продаже, есть бесплатные. Если покупатель отказывается покупать, пожалуйста, возьмите бесплатно», — сказала Евгения Мамедова, администратор магазина.

Кстати, продавцы могут не обслужить вас, если на лице нет маски. И это не их прихоть. Если в торговой точке не соблюдают санитарные требования, то грозит не только штраф.

«Во-первых, те организации, в которых выявлены нарушения, либо закрываются самостоятельно, либо наводят порядок. Во-вторых, мы о них уже знаем. И, в общем-то, я считаю, что это безопасность для населения нашего города», — уточнила Ирина Чехлова, специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области.

Во время рейда проверили продуктовые и промтоварные магазины, кафе и закусочные.

«Мы с вами знаем, что ситуация сейчас усложняется. Ежедневно выявляются новые случаи COVID-19. Поэтому я хочу призвать и предпринимателей, и покупателей, чтобы соблюдали меры профилактики, санитарные нормы и пользовались средствами индивидуальной защиты», — заявила Светлана Соколова, заместитель главы администрации городского округа Электросталь.

В итоге комиссия составила два протокола о нарушении санитарных норм. Предприниматели должны устранить недочеты.