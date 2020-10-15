Соблюдение масочного режима проверили в аэропорту Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово проверили соблюдение масочного режима. Те, кто предпочитает не носить средство защиты, объясняют свое решение по-разному. Как и несоблюдение социальной дистанции.

На вопрос об отсутствии маски кто-то из пассажиров открыто заявил, что носить ее лень. Другие признались, что опускают защиту, когда трудно дышать, а потом снова надевают, как положено.

Про соблюдение режима должны напоминать сотрудники аэропорта Домодедово. Замминистра транспорта Московской области Анна Кротова заметила, что проинструктировать на этот счет их должно было руководство воздушной гавани.

«Вы <…> должны сообщить людям, стоящим в очереди, о необходимости правильно надеть маску», — подчеркнула она, обращаясь к персоналу Домодедово.

Замглавы подмосковного ведомства поручила усилить контроль не только за пассажирами, но и за работающими в аэропорту. Всем им необходимо напоминать о важности соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

«Первое — это переговорить с персоналом. А второе — усилить людей, которые бы просто предупреждали, рекомендовали прилетающим, улетающим и встречающим правильно надевать маску», — сказала замминистра.

В Домодедово с этой целью работают и волонтеры, у которых маску можно взять бесплатно. Оштрафовать за несоблюдение режима могут сотрудники полиции или Роспотребнадзора, с которыми тоже можно встретиться в воздушной гавани. Контроль необходим только для того, чтобы завтра цифры прироста не били новые рекорды.