Соблюдение масочного режима проверили в 500 магазинах Подмосковья

За три дня было проверено 500 магазинов Подмосковья на соблюдение масочного режима. Рейды прошли в 18 торговых центрах региона.

«Мы активизировали мониторинги, только за три дня сразу в нескольких городских округах, в том числе Коломенском, Одинцовском, Домодедово, проверено порядка 500 магазинов в 18 торговых центрах», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова приводит «Радио 1».

В торговых точках провели дополнительные беседы о том, как важно соблюдать все предписания Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. По словам Разина, в целом проверка показала, что продавцы и другие сотрудники прислушались к правилам. У всех есть маски, перчатки и санитайзеры, на полу в магазинах нанесена разметка.

Однако проверяющие обнаружили и такие торговые точки, где санитарные нормы не выполнялись. Например, посетители не носили маски, между покупателями не была обеспечена социальная дистанция, сотрудники не надели перчатки. К частым нарушениям также отнесли отсутствие информационных стендов в магазинах и неправильные журналы термометрии. За нарушения будут наказаны 42 магазина. К ним применят меры административного воздействия.

Ранее стало известно, что в столице за нарушение масочного режима закрыли 170 магазинов, сообщил RT. Только за прошедшую неделю было выявлено более 20 серьезных нарушений.