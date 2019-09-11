Космические аппараты начнут собирать в Щелкове

Строительство завода по сбору космических аппаратов началось в Щелкове. Благодаря ему в муниципалитете появятся 180 новых рабочих мест, сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Объем инвестиций составил более 14 миллиардов рублей. К строительству приступили компания «Газпром космические системы» (ГКС) и компания «Газпром СПКА».

«Планируется создание современного сборочного производства космических аппаратов для восполнения систем „Ямал“ и „СМОТР“ конкурентоспособными спутниками российской разработки. Строительство будет завершено в 2022 году, а первые спутники компания намерены выпустить уже в 2023 году», — рассказал Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

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По словам зампреда правительства Подмосковья, в дальнейшем ГКС подготовит 24 космических аппаратов к 2035 году. Благодаря спутниковой системе будут выявлять незаконное использование природных ресурсов, мониторить нефтяные разливы, контролировать судна и многое другое.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано в июне 2019 года губернатором региона Андреем Воробьевым и генеральным директором «Газпром космические системы» Дмитрием Севастьяновым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).