Почти все девятиклассники из Подмосковья успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку

Итоговое собеседование по русскому языку успешно прошли 99,5% девятиклассников Подмосковья. В регионе уже опубликовали результаты.

Это отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, с испытанием успешно справились почти все ребята, а проходили его свыше 78 тысяч человек.

Успешная сдача итогового собеседования очень важна. Она предоставляет допуск к ОГЭ. Ребята молодцы, они показали очень хорошие результаты Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что школьникам, получившим незачет или пропустившим собеседование по уважительной причине, не стоит расстраиваться.

«Для них предусмотрены дополнительные дни сдачи, а это 10 марта и 17 мая», — добавила Каклюгина.

Результаты девятиклассников доступны в личном кабинете на сайте result.rcoi.net. Здесь для входа потребуется ввести фамилию и паспортные данные.

Ранее Ирина Каклюгина рассказала, что новыми компьютерами и интерактивными досками оснастят еще 350 школ Подмосковья за год. Но цифровое обучение не заменит традиционное.