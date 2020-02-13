Собаку с травмами бросили в химкинском парке. Помочь животному может каждый

В Химках хозяйка бросила собаку в парке. Ей нужна медицинская помощь и дом. Помочь животному может каждый.

Источник фото: телеканал «360»

Собаку в парке Дубки, привязанной к одной из скамеек, нашла местная жительница Гликерия с другом. Неравнодушные молодые люди не смогли пройти мимо. Они рассказали, что рядом с собакой висело объявление с просьбой о помощи животному.

Бывшая хозяйка не успела скрыться с места событий, ребята ее увидели и пытались выяснить, почему та бросает собаку.

«Она начала отмахиваться, говорить, что собаке будет лучше здесь, на улице, чем с ними. Она говорила, что муж собаку бьет. Собака действительно была травмирована», — рассказала Гликерия Панфилова, местный житель.

«За жестокое обращение с животными на основании 245 статьи уголовного кодекса гражданину грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, административный арест сроком до одного года, либо лишение свободы на срок до трех лет. К сожалению, оставление животного в опасности для суда не является весомым аргументом», — объяснил Николай Моисеев, юрист.

Источник фото: телеканал «360»

Тамире, так назвали собаку, повезло. Очень скоро вокруг собралось много людей, кто-то позвонил в Шереметьевский приют, который содержит брошенных бойцовских собак.

«Она стерилизована очень плохо, у нее спайки, приросла культя к стенке желудка. Надо обязательно переделывать операцию. Иначе будут проблемы. И плюс она хромала на лапу, мы повезли ее к ортопеду, сказали, что проблемы с позвоночником», — рассказала Ирэн Беленькая, директор Шереметьевского приюта.

Позвоночник можно вылечить медикаментами, говорит Ирэн. Но все это, конечно, стоит недешево. Поэтому приют открыл сбор.

Источник фото: телеканал «360»

И, конечно, Тамире ищут заботливых и ответственных хозяев. Ей около 10 лет, но характер совсем щенячий.

Тамира, как говорят в приюте, подойдет абсолютно для любой семьи. Единственное что — кто-то в этой семье должен быть очень сильным, потому что ее довольно трудно бывает удержать.