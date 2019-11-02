Собаки из Балашихи сортируют отходы. Как хозяйка научила любимцев выбрасывать мусор?

Тема раздельного сбора отходов давно считается трендом Подмосковья. Дело дошло до того, что в Балашихе мусор научилась сортировать собака. Пес по имени Мурчик отличает контейнер для вторсырья и грамотно отправляет отходы на вторпереработку.

Источник фото: телеканал «360»

Мурчик — не единственный пес, который умеет сортировать мусор. У него есть брат, которого хозяйка тоже научила таким премудростям.

Так что даже собаки сегодня сортируют мусор. Конечно, хозяйка помогает в процессе уборки своим защитникам и всегда поощряет за правильный выбор: пищевые отходы — в серый бак, пластик — в синий. Интересно, как долго псы запоминали это правило?

Источник фото: телеканал «360»

«Научила я его случайно, просто потому что урна стояла далеко, и мне нужно было занять собаку. Было лень пробираться через сугробы, а собаке нужно было девать куда-то свою энергию неуемную. Он бегал, относил свой мусор, свои пакетики», — рассказала Кира Зверева, хозяйка собак.

Источник фото: телеканал «360»

Без сомнений, дело в хорошем воспитании. Кира рассказывает, что ее собаки уже привыкли во время прогулки как бы между делом собирать мусор и самостоятельно относить в урну. И не беда, что кому-то высокий контейнер не по зубам, всегда найдется старший брат, который поддержит. И мама, которая вовремя достанет лакомство из потайного кармана — заслужил.

Кира рассказала, что на обучение потребовалось всего полгода, зато сколько пользы.