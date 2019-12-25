Собаке-инвалиду к Новому году подарили коляску. Ее напечатали на 3D-принтере

Семилетняя собачка Жужа не может самостоятельно ходить уже около шести лет. Перед Новым годом инженер из Солнечногорска Филипп Щербаков сделал ей подарок: на 3D-принтере напечатал коляску, которая оказалась легче, удобнее и дешевле металлического варианта.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Жужа осваивает уникальную новинку. Инженер Филипп Щербаков трудился над ней около месяца. Приспособление из пластика получилось легче и практичнее, чем металлический вариант. Конструкция обошлась в три тысячи рублей, это в два-три раза дешевле обычной коляски.

«В отличие от традиционной коляски, которая делается из металла, эта коляска более легкая, она делается намного быстрее и, естественно, затрат на нее намного меньше. Коляска действительно уникальная, по крайней мере в России мы делаем в первый раз такую», — рассказал Филипп Щербаков.

Источник фото: телеканал «360»

Однажды зимой Жужа попала под машину, у нее парализовало задние лапы. Некоторые люди предлагали хозяйке усыпить собаку или сдать в приют. Но Лина Хоба твердо решила этого не делать. Хлопот стало больше, старая тележка износилась — рвались ремни, выпадали спицы из колес. Так что новая коляска оказалась как нельзя кстати.

«Мы очень любим гулять, поэтому для нас это спасение. Новая тележка мягче, она как бы амортизирует. Она красивая, яркая», — сказала хозяйка собаки Лина Хоба.

Источник фото: телеканал «360»

Собрать деньги на новую коляску для Жужи решил местный благотворительный фонд. Волонтеры рассказали о собаке в соцсетях и попросили помочь всех неравнодушных людей.

«Коляска уже приходит в негодность, поэтому это будет влиять со временем все сильнее и сильнее на здоровье собаки. Я думаю, что будет очень нужная помощь, если мы все-таки сможем собрать средства для того, чтобы сделать их жизнь более комфортной и более счастливой», — отметила президент фонда помощи животным в Солнечногорске Оксана Гадалова.

Источник фото: телеканал «360»

Филипп проникся историей Жужи. Инженер решил сделать новую коляску сам. С таким подарком эта собака будет самой модной во дворе. Повозка яркая — сразу привлекает внимание.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь хозяйка спокойна за комфорт своей четвероногой любимицы. Гулять станет еще приятнее. А столичный инженер уже придумал подарок Жуже к следующему Новому году. Впервые в России на 3D-принтере он планирует изготовить стильный собачий ошейник.