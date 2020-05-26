Собака стала волонтером. В Красногорске продукты пожилым людям доставляет лохматый помощник

В рядах красногорских волонтеров необычное пополнение. На подмогу к добровольцам приехала пушистая Бетси вместе со своей хозяйкой. Бетси — собака породы ньюфаундленд, и она развозит продукты пенсионерам.

«Порода Бетси — ньюфаундленд. Такое длинное непонятное для многих слово. Их выводили в Канаде для помощи людям. Они спасали людей на воде, но сегодня мы хотели бы попробовать себя в роли волонтеров. Мы будем доставлять продукты для людей», — рассказала Мария Кофейникова, хозяйка Бетси.

Да, продукты Бетси сама купить не сможет, зато доставить их до двери — легко. Вместе с продуктами собака приносит радость и хорошее настроение. А ведь это так необходимо в такие сложные времена.

В народе ньюфаундлендов называют водолазами. Но Бэтси всем доказала — помогать людям эти волшебные существа могут не только на воде, но и на суше.

Подробности — в сюжете канала «360».