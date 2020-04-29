Собак, оставшихся на время без хозяев из-за пандемии, приютил специальный центр в Звенигороде

Гостиница для собак в Звенигороде обычно принимает питомцев, чьи хозяева отправляются в отпуск или на дачу. Сейчас в ней живут домашние животные, которых не могут забрать домой из-за коронавируса. Кто-то застрял в другой стране, а кто-то на самоизоляции.

Источник фото: телеканал «360»

В центре ухаживают за собаками, поддерживают контакт с их владельцами, рассказывают, как их любимцы себя чувствуют.

Сейчас в гостинице живет 15 собак. Буквально на днях пятерых хвостатых забрали родственники хозяев, которые из-за болезни оказались на больничной койке. В период пандемии, эта проблема встала особенно остро. Хозяина экстренно госпитализируют, а куда деть собаку — неизвестно. На помощь приходят такие гостиницы.

Источник фото: телеканал «360»

Все пережидающие здесь тяжелые времена псы с совершенно разным характером. К каждому нужен особый подход. И профессиональные кинологи его находят.

Сейчас собак принимают в гостиницу абсолютно бесплатно. Содержать передержку помогают волонтеры и неравнодушные люди.

«Тех, кого сейчас мы забираем, мы за это деньги не берем. Сейчас такая ситуация. Другое дело, что когда потом мы собаку отдаем, мешок корма привозят, еще что-то», — рассказал Никита Киселев, директор Звенигородского кинологического центра.

Источник фото: телеканал «360»

В гостинице ожидают поступления новых четвероногих постояльцев. Благо несколько свободных мест еще есть.

Все, кто неравнодушен к мокрым носам, может помочь центру. Здесь всегда требуется корм.