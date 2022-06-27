Собачьему приюту в Химках помогут с газификацией

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поддержал приглашение от волонтеров и побывал в местном приюте для собак. Он поговорил о том, можно ли провести туда газ, как восстановить крышу в одном из вольеров. Также чиновник подарил собакам гипоаллергенный корм, который очень нужен многим питомцам.

«На территории Химок проживают замечательные люди — волонтеры, которые на добровольных началах готовы протянуть руку помощи тем, кто не может самостоятельно об этой помощи попросить. Собаки — такие же живые существа, как и мы с вами. Им необходим дом, еда, забота. Именно это делают сотрудники Шереметьевского приюта. Здесь заботятся о тех собаках, которых бросили безответственные хозяева», — отметил Дмитрий Волошин.

Шереметьевский приют работает с 2008 года. Он пристраивает породистых собак, которые по разным причинам оказались без хозяев. У некоторых они уехали, умерли или не могут содержать питомца по состоянию своего здоровья, а некоторых собак просто бросили. На постоянном проживании в приюте содержатся более трехсот собак. Чаще всего это представители крупных пород, с которыми нужно грамотное обращение.

Сотрудники приюта оказывают собакам ветеринарную помощь, организовывают для питомцев работу с кинологами, кормят собак и подыскивают для них новый дом. Каждый месяц удается пристроить в семьи порядка 20 животных. Дмитрий Волошин пообещал помочь приюту с газификацией и восстановлением крыши.

Каждый желающий тоже может оказать поддержку животным. Вся необходимая информация есть на официальном сайте Шереметьевского приюта.