«Со всеми семьями есть контакт». Жителей пострадавшего от взрыва дома в Химках переселили в отель

Восемнадцать жителей многоэтажки в Химках, где произошел взрыв, переселили в гостиницы. Получить временное жилье могли все жители пострадавших квартир, но некоторые предпочли поехать к родным или знакомым. В воскресенье всем разрешили зайти в свои квартиры, чтобы забрать вещи. Об этом «360» сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Сейчас из 36 квартир, в которых проживают 82 человека, 21 человек изъявил желание о переселении. А 18 уже переселили: 11 — в отель „Планерное“ и семь — в гостиницу „Искра“. Также у нас зарезервированы еще несколько отелей на территории Химок», — заявил он.

По его словам, МЧС в воскресенье разрешило жильцам из пострадавших квартир зайти к себе домой и забрать все необходимые им вещи. Это теплая одежда, документы, предметы первой необходимости.

«С каждым собственником квартиры, со всеми семьями у нас есть контакт. Мы абсолютно на все просьбы отреагировали, всем помогли. Сегодня нет вопросов, которые администрация округа не решила или не услышала. Со всеми на связи. Всем помогаем. Держим руку на пульсе и ждем сейчас уже окончательного заключения, чтобы спланировать уже дальнейшие действия», — добавил Волошин.

В гимназии № 16 продолжает действовать штаб, он работает с 08:00 до 20:00. Дежурные службы находятся на месте, к ним можно обратиться круглосуточно.

Минздрав Подмосковья сообщил последнюю информацию о состоянии пострадавших. В больницах остаются пять человек. Состояние одного из них крайне тяжелое, еще один находится в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. Им оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Взрыв и пожар в жилом доме в Химках произошел утром 19 марта. Три человека погибли, несколько пострадали. Больше всего пострадал четвертый подъезде, где в одной из квартир все случилось.