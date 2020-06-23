«Со всеми элементами контроля». Воробьев обсудил голосование по поправкам с правоохранителями Подмосковья

Голосование по поправкам к Конституции организуют в Подмосковье с акцентом на контроле, безопасности и удобстве. Это губернатор подчеркнул во время встречи с правоохранительным блоком. Он назвал голосование «важнейшим этапом нашей страны».

Сегодня, 23 июня, Андрей Воробьев подчеркнул, что подготовка и проведение этого процесса требует максимально пристального и ответственного внимания.

Важнейший документ, важнейший этап нашей страны. Мы в своих муниципалитетах, городах, на территориях и, я бы даже сказал, во дворах организуем комфортное, удобное голосование со всеми элементами контроля и безопасности Андрей Воробьев.

Ранее губернатор уже обратился к главам всех округов, сообщив, что ждет максимально ответственного отношения к организации голосования. Им потребуется под личным контролем обеспечить безопасность на избирательных участках.

Целостность страны, развитие экономики, социальные гарантии и, самое главное, наш президент как гарант стабильности — все это имеет абсолютно принципиальное значение для развития страны Андрей Воробьев.

Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок Подмосковья за качественную работу в условиях пандемии.

«Ребята несли службу все время в усиленном режиме. Понятно, что, наверное, это немного несвойственная функция главку Управления внутренних дел. Но все с пониманием, вежливо, тактично отработали в каждом городе Подмосковья», — сказал губернатор.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день будет основным. Контролировать процесс будут общественные палаты, организации, политические партии и добровольцы.