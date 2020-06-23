    23 июня 2020, 16:12

    «Со всеми элементами контроля». Воробьев обсудил голосование по поправкам с правоохранителями Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Голосование по поправкам к Конституции организуют в Подмосковье с акцентом на контроле, безопасности и удобстве. Это губернатор подчеркнул во время встречи с правоохранительным блоком. Он назвал голосование «важнейшим этапом нашей страны».
    «Со всеми элементами контроля». Воробьев обсудил голосование по поправкам с правоохранителями Подмосковья

    Сегодня, 23 июня, Андрей Воробьев подчеркнул, что подготовка и проведение этого процесса требует максимально пристального и ответственного внимания.

    Важнейший документ, важнейший этап нашей страны. Мы в своих муниципалитетах, городах, на территориях и, я бы даже сказал, во дворах организуем комфортное, удобное голосование со всеми элементами контроля и безопасности

    Андрей Воробьев.

    Ранее губернатор уже обратился к главам всех округов, сообщив, что ждет максимально ответственного отношения к организации голосования. Им потребуется под личным контролем обеспечить безопасность на избирательных участках.

    Целостность страны, развитие экономики, социальные гарантии и, самое главное, наш президент как гарант стабильности — все это имеет абсолютно принципиальное значение для развития страны

    Андрей Воробьев.

    Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок Подмосковья за качественную работу в условиях пандемии.

    «Ребята несли службу все время в усиленном режиме. Понятно, что, наверное, это немного несвойственная функция главку Управления внутренних дел. Но все с пониманием, вежливо, тактично отработали в каждом городе Подмосковья», — сказал губернатор.

    Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день будет основным. Контролировать процесс будут общественные палаты, организации, политические партии и добровольцы.