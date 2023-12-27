Эксклюзив 27 декабря 2023, 13:21 «Снова оттепель». Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье перед Новым годом Синоптик Ильин спрогнозировал небольшую оттепель в Подмосковье перед 31 декабря РИА «Новости»

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Температура в Московской области в преддверии наступающего Нового года будет иметь неровный ход. Об этом в беседе с «360» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Больших морозов не предвидится, и большого тепла не предвидится. Снова оттепель нас ждет», — указал эксперт.

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Специалист отметил, что днем 28 декабря в Подмосковье ожидаются небольшие морозы от одного до четырех градусов, а 29 и 30 декабря начнется потепление, пройдут небольшие осадки.

«В пятницу — в виде мокрого снега, в субботу — в смешанной фазе. Ночью, особенно в субботу, температура будет находиться у нулевой отметки и даже нигде не опустится ниже нуля по области», — добавил Ильин.

Ночь 29 декабря будет прохладной, пойдет небольшой снег, подчеркнул синоптик. По его словам, уже 30 декабря температура поднимется до +4 градусов, а на севере области — до нуля или до +1 градуса. Ильин также объяснил, какая разница между температурами будет наблюдаться в разных частях Подмосковья.

«Если в районе Серпухова, Ступина где-то -1... -4 градуса, а в Сергиевом Посаде и на севере — -4... -6 градусов. Это разница между югом и севером. В центре — золотая середина. Оттепель начнется с западных и южных районов», — заключил синоптик.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предположила, что в первый день Нового года столбики термометра в Московской области покажут плюсовую температуру. Она заверила, что, несмотря на это, жители Подмосковья не останутся без снега в преддверии праздников.