Подмосковье 01 декабря 2022, 21:45 Сноубордисты и лыжники открыли зимний спортивный сезон в Подмосковье Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа, парк «Волен»

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Юные лыжники и олимпийский чемпион в личном спринте Никита Крюков дали старт зимнему спортивному сезону — «Спортивная зима» в Подмосковье. 1 декабря более 160 спортсменов приняли участие в лыжной гонке в Истре.

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В городском округе Истра лыжники разных возрастных категорий приняли участие в лыжных гонках формата ски-кросс. Участникам были представлены на выбор дистанции в 500 и 1500 метров. Также для юных спортсменов провел мастер-класс олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте Никита Крюков.

Пора сменить беговые кроссовки на лыжи и массово поучаствовать в первых стартах. Главная цель таких мероприятий — привлечь людей к здоровому образу жизни Никита Крюков.

Кроме того, 1 декабря в спортивном парке «Волен» на территории Дмитровского городского округа состоялся баттл «Горнолыжники против сноубордистов». Около 50 спортсменов приняли участие в состязании. Также в баттле принял участие советский космонавт, Герой России Сергей Авдеев.

«Сегодня замечательная погода, морозец здоровый такой, для открытия зимнего сезона. Уверен, что все пройдет под правильным девизом „Спорт — это норма жизни“. Приглашаю всех присоединиться к зимнему спортивному сезону», — отметил Авдеев.

Все мероприятия «Спортивной зимы» в регионе реализуются в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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