Подмосковье 12 декабря 2022, 17:06 Сноубордист из Подмосковья завоевал две медали на Кубке России

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Спортсмен из Московской области Арсений Томин выиграл две медали на первом этапе Кубка России по сноуборд-кроссу, который состоялся в Кемеровской области.

Сноубордист занял первое место в смешанной парной дисциплине вместе со спортсменкой из Магаданской области Александрой Паршиной. Второе место Арсению Томину присудили по результатам выступления в одиночных соревнованиях.

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Первый этап Кубка России по сноуборд-кроссу прошел с 7 по 11 декабря на горнолыжном курорте «Горная Саланга».

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