Подмосковье 28 июня 2023, 17:13 Снос незаконной пристройки к кафе начался в деревне Высоково

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Самовольные, недостроенные и аварийные объекты торговли ликвидируют в Мытищах. Так, уже начался снос незаконной пристройки к кафе в деревне Высоково.

По словам заместителя начальника управления градостроительного развития окружной администрации Надежды Лакшиной, на сегодняшний день в реестре по незавершенному строительству находятся 129 объектов, в том числе 98 — самовольные, 17 — аварийные, 10 — недостроенные с исходно-разрешительной документацией, четыре объекта в федерально-областной собственности. Эта работа ведется в округах по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«Благодаря <…> межведомственной комиссии по выявлению самовольно построенных объектов удалось провести большую работу. Кроме того, результатом многочисленных встреч с собственниками стало приведение объектов в соответствие с действующим законодательством. <…> Комиссия оперативно реагирует на обращения Гостстройнадзора, а также неравнодушных граждан, выезжая на места, чтобы разрешить ситуацию», — рассказала Надежда Сергеевна.

На сегодняшний день из реестра исключено 15 объектов: часть из них снесена, по оставшейся части снят статус самовольности либо собственник добровольно исполнил решение суда, в том числе ликвидировано три аварийных объекта.

Так, деревне Высоково собственник незаконной пристройки к кафе должен был самостоятельно демонтировать объект и вывезти оборудование, однако не сделал этого. Поэтому муниципальные службы в присутствии представителей полиции и Федеральной службы судебных приставов начали снос.

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