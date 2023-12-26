Подмосковье 26 декабря 2023, 17:29 Снос аварийного здания у бывшей ткацкой фабрики начался в Павловском Посаде Алёна Притула

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В Павловском Посаде начался снос аварийного здания в районе, который местные называют «Париж». Дом, известный как «казарма № 2», расселили еще в 70-х годах прошлого века и давно признали аварийным.

Алёна Притула

«Аварийное здание принадлежит Павлово-Посадскому техникуму, ранее здесь располагалось общежитие. Вот уже несколько лет оно не используется, более того, находится в аварийном состоянии и расположено вблизи жилых домов. Поэтому и решили его снести», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Алёна Притула

Перед началом работ демонтировали окна и лестницы. Сейчас на объекте активно работает техника. Весь мусор вывозят на утилизацию.

У ограждений собираются местные жители, в том числе Ирина Коркина-Гаврилина. Она провела в этом доме детство и пришла с ним проститься. Ирина часто вспоминает праздники в «казарме», которые отмечали сообща в коридорах.

Алёна Притула

В трех соседних зданиях, названных в народе «казармами», могли проживать около двух тысяч человек. Дома построили в начале XX века для рабочих франко-русской текстильной фабрики «Париж». После революции предприятие национализировали, а в 1998 году объявили банкротом.

Алёна Притула

За долгие годы дома сильно обветшали. Жителей из «казармы № 2» расселили еще в 1970-х, а здание долгое время пустовало.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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