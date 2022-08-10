Снятый в Одинцове сериал «Разрешите обратиться» выйдет на экраны зимой этого года

Команды режиссера слышны на Николиной горе в Одинцове уже второй день подряд. Там снимается новый сериал под названием «Разрешите обратиться». Это история про оперуполномоченного Гошу Котова, который с детства мечтает достигнуть успеха своего отца, погибшего при исполнении. Чтобы у него получилось, должно произойти настоящее чудо, потому что ничего не предвещает такой же успешности. Но в какой-то момент парень обретает суперспособности и становится оборотнем. Сериал объединяет в себе фэнтези, комедию и приключения.

«Гоша должен пройти через многие испытания. Это испытание силой, это испытание властью, это испытание теми вещами, когда всю твою жизнь ты был вынужден приспосабливаться, где-то прогибаться, ущемлять себя. Когда всю твою жизнь тебя топтали и обижали и вот, наконец, у тебя есть сила», — рассказал актер Андрей Гальченко.

Актерский состав достаточно разнообразный. Некоторые актеры рассказывают, что их герои — полная им противоположность, поэтому войти в их образ достаточно непросто.

«Для любого актера всегда такие истории на сопротивление являются самыми интересными, поэтому мне этот образ создавать одновременно и тяжело, и, в то же время, очень интересно придумывать различные важные детали, которые не являются частью меня. И просто откуда-то, от своих знакомых, из жизни просто истории вкладывать в свою героиню. И, конечно, в этом еще очень сильно помогает наша команда», — поделилась актриса Александра Киселева.

Отечественные фильмы в последнее время становятся все популярнее. Количество просмотров возрастает ежегодно. Режиссеры думают, что в целом можно надеяться: российский кинематограф сможет дать фору зарубежному.

«Все задатки для этого есть, но это комплексная меры должны быть приняты. Не только со стороны кинематографистов. Одного желания здесь недостаточно. Здесь должна быть и соответственная поддержка со стороны государства, развития кинематографа. Должна быть разработана какая-то программа, может быть, условно пятилетка-семилетка, за которую должны что-то сделать, понять, разработать какой-то план», — рассказал режиссер Илья Ермолов.

Сериал осталось ждать не так долго — он выйдет на экраны уже зимой текущего года.

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