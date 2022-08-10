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    10 августа 2022, 20:18

    Снятый в Одинцове сериал «Разрешите обратиться» выйдет на экраны зимой этого года

    Ирэна Вороник, Сергей Акимов

    Команды режиссера слышны на Николиной горе в Одинцове уже второй день подряд. Там снимается новый сериал под названием «Разрешите обратиться». Это история про оперуполномоченного Гошу Котова, который с детства мечтает достигнуть успеха своего отца, погибшего при исполнении. Чтобы у него получилось, должно произойти настоящее чудо, потому что ничего не предвещает такой же успешности. Но в какой-то момент парень обретает суперспособности и становится оборотнем. Сериал объединяет в себе фэнтези, комедию и приключения.

    Снятый в Одинцове сериал «Разрешите обратиться» выйдет на экраны зимой этого года

    «Гоша должен пройти через многие испытания. Это испытание силой, это испытание властью, это испытание теми вещами, когда всю твою жизнь ты был вынужден приспосабливаться, где-то прогибаться, ущемлять себя. Когда всю твою жизнь тебя топтали и обижали и вот, наконец, у тебя есть сила», — рассказал актер Андрей Гальченко.

    Актерский состав достаточно разнообразный. Некоторые актеры рассказывают, что их герои — полная им противоположность, поэтому войти в их образ достаточно непросто.

    «Для любого актера всегда такие истории на сопротивление являются самыми интересными, поэтому мне этот образ создавать одновременно и тяжело, и, в то же время, очень интересно придумывать различные важные детали, которые не являются частью меня. И просто откуда-то, от своих знакомых, из жизни просто истории вкладывать в свою героиню. И, конечно, в этом еще очень сильно помогает наша команда», — поделилась актриса Александра Киселева.

    Отечественные фильмы в последнее время становятся все популярнее. Количество просмотров возрастает ежегодно. Режиссеры думают, что в целом можно надеяться: российский кинематограф сможет дать фору зарубежному.

    «Все задатки для этого есть, но это комплексная меры должны быть приняты. Не только со стороны кинематографистов. Одного желания здесь недостаточно. Здесь должна быть и соответственная поддержка со стороны государства, развития кинематографа. Должна быть разработана какая-то программа, может быть, условно пятилетка-семилетка, за которую должны что-то сделать, понять, разработать какой-то план», — рассказал режиссер Илья Ермолов.

    Сериал осталось ждать не так долго — он выйдет на экраны уже зимой текущего года.

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