«Снятся мне классы и парты». Учителя из Видного записали видеопривет школьникам

Учителя школы № 11 в Видном записали видеообращение к своим ученикам. Они заверили школьников, что скучают по ним и с нетерпением ждут каждый онлайн-урок.

К ученикам обратились учителя физкультуры, иностранных языков, начальных классов, директор и ее заместитель. Все они подтвердили, что очень скучают по живым занятиям, но призвали школьников немного подождать.

«Дорогие ребята, мы очень скучаем по вам и нашей школе. С нетерпением ждем, когда мы будем встречать вас на наших уроках. Надеемся, что это случится очень скоро», — сказал учитель физкультуры Юрий Жилин.

Другой учитель физкультуры Лариса Кордунова даже прочитала стихи, чтобы описать, как сильно ей не хватает встреч со школьниками.

«Школа моя родная, милые ученики, как я по вам скучаю, маюсь я от тоски. Снятся мне классы и парты, милый любимый спортзал. Жду, чтобы снова азартно школьный звонок прозвучал. Скучаем, ждем, надеемся», — сказала Кордунова.

Учитель иностранного даже немного поговорил на английском и французском, а преподаватель начальных классов Александра Соскова передала персонализированный привет своим «вэшечкам».

Сейчас каждый из учителей с нетерпением ждет онлайн-урока, чтобы встретиться с вами. Мы очень надеемся, что скоро все мы вернемся в родную школу. Только надо немножечко потерпеть Ольга Доманевская Директор МАОУ «Видновская СОШ №11».

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