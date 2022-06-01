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    01 июня 2022, 14:05

    Иностранцы смогут запросить в МФЦ Подмосковья снятие с регистрации по месту жительства

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Возможность подать заявление на снятие с регистрации по месту жительства появилась в МФЦ Подмосковья. Это услуга для иностранных граждан.

    Иностранцы смогут запросить в МФЦ Подмосковья снятие с регистрации по месту жительства | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, ранее, чтобы сняться с учета, иностранцам требовалось посещать МВД.

    Если ранее нужно было идти в орган МВД, то теперь подать заявление можно в МФЦ

    Надежда Куртяник.

    Услуга необходимо, если иностранный гражданин планирует зарегистрироваться по новому адресу или лишается права пользоваться жильем.

    Кроме того, она актуальна, если закончился срок проживания в стране или если регистрацию признали недействительной.

    Услугу окажут в МФЦ по месту нахождения жилья. С собой надо взять заявление, паспорт и документ, который стал основанием для снятия с регистрации.

    Адреса МФЦ Подмосковья доступны по ссылке. Записаться в офис можно на «Госуслугах» Подмосковья.