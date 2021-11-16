Число жалоб на жилищно-коммунальные проблемы снизилось на 13% в Подмосковье

В Московской области снизилось количество жалоб на коммунальщиков. О такой тенденции рассказали в подмосковной Госжилинспекции. Там отметили, что за последнюю неделю число обращений уменьшилось на 13%.

«Три наиболее проблемные категории находятся на постоянном контроле. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. Это же относится к сигналам о работе лифтов и отделки мест общего пользования», — сказала руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина.

Самые высокие темпы снижения числа жалоб показали несколько городских округов: Талдомский, Раменский, Лотошино, Волоколамский и Солнечногорск. Есть и такие территории, с которых нет вообще ни одного обращения по работе коммунальных служб. Это Восход, Звездный городок и Молодежный.

Как уточнили в подмосковном правительстве, чаще всего жители региона отправляют жалобы по ненадлежащему содержанию и эксплуатации многоквартирных домов. На втором месте в проблемном топе — обращения по поводу некачественной уборки подъездов, на третьем — неисправное освещение парадных и входных групп.

Ранее в Подмосковье плотно взялись еще за одну проблему — состояние мусорных площадок и вывоз отходов. Чтобы проследить за этим, было решено установить в регионе чуть меньше тысячи видеокамер. Благодаря им уже удается выявлять и устранять нарушения. В первую очередь, камерами оснащают те площадки, на которые поступает больше всего жалоб от жителей.