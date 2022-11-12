Подмосковье 12 ноября 2022, 21:32 «Снежную королеву» под аккомпанемент симфонического оркестра представили школьникам Дубны

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В Дубне 150 школьников начальных классов побывали на необычном спектакле. На сцене выпускница мастерской Марка Захарова Ксения Караева прочитала любимую многими сказку «Снежная королева». Ей помогали музыканты Дубненского симфонического оркестра.

Музыкальные фрагменты были подобраны таким образом, что история ожила. Одним из организаторов проекта выступил Сергей Поспелов, скрипач-виртуоз и главный дирижер оркестра наукограда.

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«Это очень важно — именно с раннего возраста дать человеку почувствовать себя комфортно в этой среде, если с детства этого не было, человек сложнее заходит в музеи и так далее, а так он как рыба в воде», — отметил главный дирижер Дубненского симфонического оркестра Сергей Поспелов.

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Эта встреча со школьниками — не первая и не последняя. Для первой школы такие концерты за много лет стали уже традицией.

«Мы с ребятами стараемся посещать каждый концерт, не пропускать, всегда дети открыты к тому, что происходит на сцене, дают живую, неподдельную реакцию», — рассказала учительница начальных классов школы № 1 Лариса Захарова.

За час дети погрузились в атмосферу сказки «Снежная королева» и послушали отрывки из произведений Баха, Глюка, Грига и Чайковского.