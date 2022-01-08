Жителей Люберец пригласили на штурм снежной крепости

Жителям и гостям Люберец предложили поучаствовать в штурме настоящей снежной крепости. Захват городка пройдет в воскресенье, 9 января, в парке Сказок.

«В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева „Зима в Подмосковье“ 9 января в парке Сказок поселка Томилино городского округа Люберцы состоится музыкально-развлекательная программа „Взятие снежной крепости“», — сообщили в комитете по культуре администрации муниципалитета.

Источник фото: люберцы.рф

Перед захватом снежного городка посетителям мероприятия покажут концертную программу «Снежный калейдоскоп талантов». Выступление подготовили солисты и творческие коллективы Центра культуры и семейного досуга Томилина.

Кроме концерта и штурма крепости организаторы предложат всем желающим поучаствовать в молодецких играх. В парке можно будет распилить бревно на время, посоревноваться в перетягивании каната, а также побегать на конях.

На площадке можно будет согреться, отведав горячий чай из русского самовара. Начало развлекательной программы запланировано на 12:00.