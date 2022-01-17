Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона состояние дорог области в зимнее время. Он заявил, что власти находятся на связи с главами городских округов. Дорожные службы работают в режиме максимальной готовности.

«Вместе с тем нагрузка очень серьезная. И сегодня с утра до конца дня снег — это требует от нас особенной мобилизации», — сказал губернатор.

Это касается не только уборки снега, но и его вывоза, заметил Воробьев. По его словам, сугробы достигли таких размеров, что требуется уже более тяжелая техника.

Воробьев попросил коллег сообщать обо всех местах, где следует быть максимально внимательными.

«Если где-то дороги, которые регионального назначения или входят в ответственность наших дорожников, тоже, пожалуйста, сигнальте. Это нормальное партнерство, взаимодействие. Молчать мы не имеем права ни в коем случае», — заявил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что в Московской области растет число зараженных коронавирусом.