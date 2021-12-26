Снеговик Дунь-Дунь и яйцо звездной птицы. В Лосино-Петровском поставили новогодний спектакль-мюзикл

Жители Лосино-Петровского смогли насладиться новогодним представлением «Новогодняя жара», которое провела для них администрация городского округа.

«Елки главы проводятся традиционно в преддверии новогодних праздников и праздников рождественских. Елка главы для детей с ограниченными возможностями, из многодетных и малообеспеченных семей. И в этом году мы пригласили на елку детей медицинских работников. Потому что медицина у нас сейчас на самом горячем фронте в борьбе с коронавирусом», — объяснила заместитель главы администрации г. о. Лосино-Петровский Марина Полякова.

По сюжету мероприятия, главным героем вечера был снеговик Дунь-Дунь, которому пришлось выполнить все задания Деда Мороза, чтобы найти яйцо звездной птицы и зажечь северное сияние.

Пришлось сказочному герою идти туда, куда никто не знает. А до цели ему мешали дойти Бабайка, Лихо одноглазое и Тоска зеленая. Но, как и всегда бывает в сказках, добро победило зло и праздник не был омрачен. Все присутствующие дети получили сладкие подарки.

Спектакль-мюзикл придумали в народной театральной студии «Балаган». В новой постановке задействовали всех актеров от шести до 50 лет.