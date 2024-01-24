Подмосковье 24 января 2024, 18:21 Снегонашествие. Более 14 тысяч дворников вышли на уборку улиц в Подмосковье ГУСТ: более 14 тысяч дорожников убирали снег в Подмосковье 24 января Пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области

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Дорожники и коммунальщики Московской области продолжают борьбу с последствиями непогоды. В среду, 24 января, на улицах работали более 14 тысяч специалистов, сообщила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

«В помощь задействовали 1206 единиц коммунальной техники», — добавила она.

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Тракторы расчищают парковки, территории рядом с контейнерными площадками, внутриквартальные проезды. Самосвалы и погрузчики вывозят снег.

В пресс-службе ГУСТ региона отметили, что сотрудники территориальных отделов координируют весь процесс работы — следят даже за тем, во сколько рабочие и техника заступают на смену.

Пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области

Во время ночного дежурства дорожные службы в Московской области расчистили около десяти тысяч километров трасс. На улицы вышли более 500 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь работы вели на опасных участках.