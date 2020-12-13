Снег выпал в Подмосковье. Более 600 единиц техники вышло его убирать

Более 620 единиц спецтехники очищают дороги от снега в Московской области. Дорожные службы региона перешли на усиленный режим работы.

«В настоящий момент для очистки и обработки дорог от снега задействовано 627 единиц техники, привлечены 882 дорожных рабочих. Все дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме, для оперативного реагирования ведется мониторинг дорожной ситуации», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сотрудников дорожных служб обеспечили необходимым запасом противогололедных материалов и техники. При необходимости на дороги выйдет дополнительная снегоуборочная техника.

В первую очередь работники чистят от снега дороги и обрабатывают противогололедными материалами вылетные магистрали, путепроводы, мосты и маршруты общественного транспорта.

Источник фото: телеканал «360»

Минтранс Подмосковья призывает автолюбителей внимательно вести машину, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Также важно заблаговременно останавливаться у пешеходных переходов.

Снег, местами сильный, сыплет в Подмосковье с 07:00 воскресенья, 13 декабря.