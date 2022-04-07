Снег растает, а смысл останется. Дворник из Чехова поддержал спецоперацию и людей

Дворник из Чехова Николай Костин во время работы вглядывается в лица прохожих. Он заметил, что россиянам не хватает тепла. В знак поддержки он нарисовал буквы V и Z, которые стали символами объединения жителей РФ. Об этом он рассказал «360».

Костин оставил для россиян «маленькое весеннее послание». Он нашел большое футбольное поле и лопатой нарисовал на снегу буквы — символы спецоперации РФ на Украине.

«Знайте: снег скоро растает, а смысл останется», — подчеркнул Костин.

Он заявил, что россиянам нужно тепло и поддержка. Особенно сейчас, снежной весной.

«Я хочу, чтобы вы знали: я в вас верю. Знаю, что вы тоже верите. И что вы найдете в себе силы поддержать тех, кому это действительно нужно», — сказал дворник.

Также Костин рассказал «360» о своих наблюдениях за россиянами.

«Обычно вы меня не замечаете. Но вот я вас вижу хорошо. В последнее время я заметил, что вы стали добрее, аккуратнее и вежливее. Но когда вы проходите мимо, я все чаще вижу тревогу в ваших глазах», — сказал Костин.