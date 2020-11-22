Снег и небольшой мороз придут в воскресенье в Подмосковье

По данным синоптиков, снег пойдет во второй половине дня, также ожидается усиление ветра до 12–15 метров в секунду.

«Максимальная температура воздуха в Москве — от −2 до 0 градусов, по области — от −4 до + 1 градуса», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что такая погода для региона в ноябре — характерное явление. Тем не менее такие перепады могут сказаться на самочувствии некоторых людей. Чтобы избежать дискомфорта, метеозависимым стоит ограничить чрезмерные физические нагрузки и постараться наладить режим труда и отдыха, а также нужно обязательно придерживаться назначенного врачом курса лечения.

В воскресенье заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила жителей европейской части страны о нестабильной погоде на следующей неделе, передает Ura.ru. По ее словам, с понедельника начнется потепление, но ночью будут морозы.

По данным «Газеты.ru», в воскресенье в Махачкале выпало 60 миллиметров осадков, что составляет 153% месячной нормы. Проливные дожди там продолжаются с середины ноября.