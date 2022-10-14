Добровольцам из Серпухова передали снаряжение перед отправкой на спецоперацию по поручению губернатора | 360°

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Добровольцам из Серпухова передали снаряжение перед отправкой на спецоперацию по поручению губернатора

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Добровольцам из Серпухова перед отправлением в зону специальной военной операции передали дополнительное снаряжение от главы Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

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Серпуховский военно-спортивный клуб «Маргеловец» возглавляет 44-летний Константин Оболонков. В клубе занимаются более 70 детей и юношей в возрасте 7-18 лет. Руководителя они называют просто «дядя Костя». Константин служил в ВДВ, участвовал в боевых действиях в Чечне.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В клубе «Маргеловец» ребята проходят огневую подготовку, обучаются единоборствам, учатся прыгать с парашютом, погружаться под воду и оказывать первую медицинскую помощь.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Константин посчитал, что сейчас его знания и навыки будут более полезны в зоне проведения специальной военной операции. Скоро он отправится туда вместе со своими друзьями, которые тоже являются добровольцами.

«Свое решение я принял абсолютно осознанно. С самого начала внимательно следил за тем, как проходит СВО, в первый момент вообще хотел туда сразу уехать. Как мужчина, как защитник Отечества, считаю это своим долгом. Но все бросить я не мог, потому что у меня есть семья, сын, патриотический клуб „Маргеловец“. Нужно было время, чтобы передать дела товарищам, которые здесь будут вести занятия в мое отсутствие. Я горжусь Родиной, горжусь вооруженными силами, которым выпала сейчас такая тяжелая миссия", — сказал Константин Оболонков.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Друзья Константина Оболонкова — Андрей, Владимир и Константин  — тоже не понаслышке знакомы с военным делом. Кто-то работает инструктором в клубе «Маргеловец», кто-то служил в силовых структурах.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Константина Оболонкова я знаю со школы. В клуб, которым он руководит, пришел в 2015 году, сначала был на лекциях, все конспектировал, а потом стал работать инструктором. Боевого опыта у меня нет, но ничего — приобрету. Я занимаюсь охотой, стаж довольно большой. И со стрелковым оружием имею достаточно большой опыт. Конечно, я мог спокойно попасть под бронь, так как у меня трое детей, мама с инвалидностью. Но я не хотел ни бегать, ни прятаться за мыслимыми и немыслимыми предлогами. Наоборот, хочу, чтобы мои дети знали и понимали — когда Родине необходимо, за нее нужно сражаться», — поделился доброволец Владимир.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

От губернатора Московской области Андрея Воробьева каждому из добровольцев передали комплекты амуниции. Это вещевые сумки, рюкзаки, ботинки, зимние резиновые сапоги, тактические футболки, костюмы и перчатки, ремни и походные столовые приборы. Также родители учащихся от себя и своих детей вручили ребятам баллистические очки и активные наушники.

«Спасибо большое за экипировку, она несомненно пригодится. Все нам понравилось, ботинки, например, очень удобные, это хорошая модель. Скоро мы отправляемся участвовать в СВО, идем с ребятами вместе, вчетвером. Когда ты находишься в обстановке, где проходят боевые действия, очень важно, чтобы рядом были люди, в которых ты уверен, на которых можешь положиться », — отметил Владимир.

Ранее стало известно, что добровольцы специальной военной операции из Подмосковья получили дополнительные комплекты зимних вещей. Их передали на передовую по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Серпухов

Военные

Андрей Воробьев

Специальная военная операция РФ на Украине

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