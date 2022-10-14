Добровольцам из Серпухова передали снаряжение перед отправкой на спецоперацию по поручению губернатора | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 19:39 Поделиться Telegram

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Viber Добровольцам из Серпухова передали снаряжение перед отправкой на спецоперацию по поручению губернатора

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Добровольцам из Серпухова перед отправлением в зону специальной военной операции передали дополнительное снаряжение от главы Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

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Серпуховский военно-спортивный клуб «Маргеловец» возглавляет 44-летний Константин Оболонков. В клубе занимаются более 70 детей и юношей в возрасте 7-18 лет. Руководителя они называют просто «дядя Костя». Константин служил в ВДВ, участвовал в боевых действиях в Чечне.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В клубе «Маргеловец» ребята проходят огневую подготовку, обучаются единоборствам, учатся прыгать с парашютом, погружаться под воду и оказывать первую медицинскую помощь.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Константин посчитал, что сейчас его знания и навыки будут более полезны в зоне проведения специальной военной операции. Скоро он отправится туда вместе со своими друзьями, которые тоже являются добровольцами.

«Свое решение я принял абсолютно осознанно. С самого начала внимательно следил за тем, как проходит СВО, в первый момент вообще хотел туда сразу уехать. Как мужчина, как защитник Отечества, считаю это своим долгом. Но все бросить я не мог, потому что у меня есть семья, сын, патриотический клуб „Маргеловец“. Нужно было время, чтобы передать дела товарищам, которые здесь будут вести занятия в мое отсутствие. Я горжусь Родиной, горжусь вооруженными силами, которым выпала сейчас такая тяжелая миссия", — сказал Константин Оболонков.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Друзья Константина Оболонкова — Андрей, Владимир и Константин — тоже не понаслышке знакомы с военным делом. Кто-то работает инструктором в клубе «Маргеловец», кто-то служил в силовых структурах.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Константина Оболонкова я знаю со школы. В клуб, которым он руководит, пришел в 2015 году, сначала был на лекциях, все конспектировал, а потом стал работать инструктором. Боевого опыта у меня нет, но ничего — приобрету. Я занимаюсь охотой, стаж довольно большой. И со стрелковым оружием имею достаточно большой опыт. Конечно, я мог спокойно попасть под бронь, так как у меня трое детей, мама с инвалидностью. Но я не хотел ни бегать, ни прятаться за мыслимыми и немыслимыми предлогами. Наоборот, хочу, чтобы мои дети знали и понимали — когда Родине необходимо, за нее нужно сражаться», — поделился доброволец Владимир.

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

От губернатора Московской области Андрея Воробьева каждому из добровольцев передали комплекты амуниции. Это вещевые сумки, рюкзаки, ботинки, зимние резиновые сапоги, тактические футболки, костюмы и перчатки, ремни и походные столовые приборы. Также родители учащихся от себя и своих детей вручили ребятам баллистические очки и активные наушники.

«Спасибо большое за экипировку, она несомненно пригодится. Все нам понравилось, ботинки, например, очень удобные, это хорошая модель. Скоро мы отправляемся участвовать в СВО, идем с ребятами вместе, вчетвером. Когда ты находишься в обстановке, где проходят боевые действия, очень важно, чтобы рядом были люди, в которых ты уверен, на которых можешь положиться », — отметил Владимир.

Ранее стало известно, что добровольцы специальной военной операции из Подмосковья получили дополнительные комплекты зимних вещей. Их передали на передовую по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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