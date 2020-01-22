Неразорвавшийся снаряд времен ВОВ уничтожили в Солнечногорске

Взрывотехники уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный возле Дома художников в Солнечногорске.

Как уточнили в пресс-службе Мособлжспаса, спасатели ПСО-29 обезвредили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был уничтожен на месте.

Снаряд обнаружил местный житель во время прогулки по лесу в 20 метрах от Тимоновского шоссе. Территорию сразу же оцепили сотрудники полиции. По словам специалистов, опасности для окружающих снаряд не представлял, так как находился далеко от жилых домов.

Ранее сотрудники взрывотехнического поисково-спасательного отряда № 22 Мособлпожспаса уничтожили еще два снаряда времен Великой Отечественной войны. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, в Волоколамском округе жители обнаружили в лесополосе минометную мину, а в рузском поселке Брикет — артиллерийский снаряд.