Но обойтись без ограничений в условиях пандемии невозможно. Рассказываем о том, которые новые меры примут в Подмосковье с 21 октября.

Губернатор уже не раз сделал акцент на том, что власти региона стараются избежать карантина. Но, чтобы не допустить жестких ограничений, правительству нужна помощь жителей.

В уже действующий список запретов, связанных с Подмосковьем, внесут еще три пункта. До 21 октября в нем лишь обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах области, самоизоляция пожилых, рекомендация о переводе сотрудников на удаленку и закрытие дискотек, клубов с 00:00 до 08:00.

Среди ограничений еще остаются социальная дистанция полтора метра. Пять метров — при спортивных занятиях на улице, кроме членов семьи, живущих вместе. Приостановили и работу проекта «Активное долголетие».

Через сутки перечень дополнят. Например, областным торговым центрам, кафе, ресторанам запретят пускать клиентов с высокой температурой.

Сегодня мы не рубим с плеча и не закрываем рестораны и предприятия. Но забота о людях — наш приоритет. В ресторанах, барах, торговых центрах будут измерять температуру. Всем, кто туда придет. Делать это несложно, и мы должны защитить людей Андрей Воробьев.

А до 7 ноября жителям запретят посещать массовые спортивные мероприятия и тренировки сборных команд, клубов. Сами матчи, соревнования и тренировки не отменяют. Они временно пройдут без зрителей.

Со среды закроют и музеи, но гулять на их территории, по аллеям или паркам будет можно. Вместе с тем губернатор рекомендовал жителям временно отказаться от праздников.

В нашей жизни есть много событий, которые хочется отмечать с друзьями, семьей, своими близкими. Но есть опасность, что свадьба или юбилей обернутся неприятными событиями. Запрещать веселиться мы не собираемся. Это было бы чересчур. Тут решать вам — провести торжество или поберечь своих близких Андрей Воробьев.

О том, какие ограничения из-за СОVID-19 уже приняли в столице и Подмосковье, можно узнать в большом материале «360».