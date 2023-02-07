Подмосковье 07 февраля 2023, 13:40 Смотровые площадки и уличные скульптуры появятся в парке «Наташинские пруды» в Люберцах

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Благоустройство парка «Наташинские пруды» проведут в Люберцах в 2023 году. Там появятся лодочная станция, смотровые площадки и уличные скульптуры. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Глава министерства Михаил Хайкин отметил, что парк имеет большую историю и его очень любят местные жители. В прошлом году там преобразили центральную площадь и установили игровую зону.

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«Весной начнем масштабную реконструкцию парка. Наша задача — сделать территорию парка полноценным рекреационным центром притяжения, объединив историю места, культуру, природу, общество и современность», — добавил он.

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Территорию поделят на три зоны. Первая будет предназначена для тихого отдыха — там появятся прогулочные зоны, лодочная станция, смотровые площадки и парк скульптур. Вторая — парадная, там установят сцену для проведения праздников и мероприятий, киоски и павильоны. Третья зона станет местом для активного отдыха с игровыми и спортивными площадками и памп-треком.

В парке также установят новую систему освещения, камеры видеонаблюдения, проложат велосипедные дорожки. Первый этап работ планируют реализовать в этом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность благоустройства дворов и подъездов. По его мнению, их состояние влияет на настроение людей.

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