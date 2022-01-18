Смотровые площадки и цветники появились в парке Истры после благоустройства
Городской парк культуры и отдыха в Истре благоустроили и озеленили. Там появились обновленные пешеходные тропы, смотровые площадки, улучшенные детские площадки.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что парк в Истре преобразился в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».
Сделать все города Подмосковья комфортными и безопасными для жизни — именно эта задача поставлена перед нами губернатором Андреем Воробьевым
Он добавил, что благоустройство — одна из ключевых задач для развития Подмосковья. В прошлом году, например, масштабно преобразили 40 общественных пространств.
Среди них и городской парк Истры. Там обновили пешеходную зону вдоль набережной реки — от железнодорожной станции до Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.
На территории парка установили новые видеокамеры, которые повысили безопасность. Кроме того, реконструировали спуск к реке и укрепили овраг, оборудовали деревянный настил.
Также высадили деревья с кустарниками, обустроили цветники, уложили рулонный газон. Появились дополнительные урны и скамейки.
Ранее стало известно, что Подмосковье заняло первое место в России по созданию комфортной городской среды за 2020 год.