Смотровые площадки и цветники появились в парке Истры после благоустройства

Городской парк культуры и отдыха в Истре благоустроили и озеленили. Там появились обновленные пешеходные тропы, смотровые площадки, улучшенные детские площадки.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что парк в Истре преобразился в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

Сделать все города Подмосковья комфортными и безопасными для жизни — именно эта задача поставлена перед нами губернатором Андреем Воробьевым Михаил Хайкин.

Он добавил, что благоустройство — одна из ключевых задач для развития Подмосковья. В прошлом году, например, масштабно преобразили 40 общественных пространств.

Среди них и городской парк Истры. Там обновили пешеходную зону вдоль набережной реки — от железнодорожной станции до Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

На территории парка установили новые видеокамеры, которые повысили безопасность. Кроме того, реконструировали спуск к реке и укрепили овраг, оборудовали деревянный настил.

Также высадили деревья с кустарниками, обустроили цветники, уложили рулонный газон. Появились дополнительные урны и скамейки.

Ранее стало известно, что Подмосковье заняло первое место в России по созданию комфортной городской среды за 2020 год.