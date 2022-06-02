Смотровая площадка появится в Павловском посаде

В сквере по улице Герцена в Павловском Посаде активно ведутся работы по благоустройству. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«В рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“ в Павловском Посаде в текущем году новый облик обретет территория у бывшего Эколого-биологического центра. На сегодняшний день работы выполнены на 42%. Это будет небольшой сквер, где жители смогут отдыхать и гулять с детьми», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Здесь обустроят пешеходные дорожки, установят перголу со смотровой площадкой, к которой будет вести деревянный настил, появится детская игровая зона, установят парковую мебель, качели, уличное освещение, а также будет проведено озеленение.

Сейчас на территории сквера выстилают слои из песка и щебня под дорожки. Кроме того, ведется укладка плитки, установка малых архитектурных форм, устройство настила из досок, монтаж металлоконструкции под беседку.