Подмосковье 11 августа 2023, 09:48 Смотровая площадка появится в лесопарке в Видном после благоустройства Телеканал «360»

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Вопросы развития парковых зон обсудили с жителями Ленинского округа. К осени завершится благоустройство лесопарка в Видном. Там построят смотровую и спортивные площадки, экопарковку и проложат дорожки для прогулок.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский обсудил с горожанами проект обустройства лесопарка. Его скорректировали с учетом пожеланий жителей. Работы ведутся под личным контролем главы.

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«Востребованная очень история — особенно лесопарки. Губернатор очень большое внимание этому уделяет <…> и выделяет денежные средства», — рассказал глава.

Территорию лесопарка очистят от валежника и сухостоя, обустроят прогулочные дорожки с освещением и видеонаблюдением. Также установят многофункциональный павильон, туалеты, тренажерную площадку. Оборудуют место для прогулок с животными и автомобильную экопарковку. По словам директора парков культуры и отдыха Ленинского округа Моисея Шамаилова, в овраге построят смотровую площадку на сваях.

В планах модернизировать и другие парки округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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